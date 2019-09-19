Kevin Spacey’i cinsel saldırıyla suçlayan masaj terapisti hayatını kaybetti

ABD’li oyuncu Kevin Spacey’nin 2016 yılında Malibu’daki evinde kendisini taciz ettiğini öne süren masaj terapisti, dava başlamadan hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Adı açıklanmayan masaj terapistinin ölümüyle ilgili bilinen tek detayınsa ‘yakın zamanda yaşanmış olduğu’ ifade edildi.

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Masaj terapisti, şirketi tarafından Spacey’nin evine gönderildiğini, burada da ünlü aktörün kendisinden cinsel organına dokunmasını talep ettiğini ve kendisini öpmeye çalıştığını iddia ediyordu. Masaj terapisti, aktöre cinsel saldırı, cinsiyete dayalı şiddet, saldırı ve hakaret gibi suçlamalar yöneltiyordu.

Spacey’nin avukatları dosyanın düşmesi için başvuruda bulunurken, terapistin avukatı ise karşı cepheyi ‘fırsatçılıkla’ suçladı ve adalet arayacaklarını söyledi.

Spacey hakkındaki cinsel saldırı suçlamaları

Cape and Islands Bölge Savcısı Michael O’Keefe, 2018’in aralık ayında yaptığı açıklamada, Spacey’nin, 2016’da Massachusetts eyaletinde 18 yaşındaki bir erkeğe tacizde bulunmak suçlamasıyla 7 Ocak’ta hakim karşısına çıkacağını duyurmuş ve Spacey’nin suçlu bulunması halinde beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söylemişti.

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Oyuncu ise bir video yayımlayarak “Yapmadığım şeylerin bedelini kesinlikle ödemeyeceğim” ifadesini kullanmıştı.

Spacey’nin kariyeri, önceki yıl, geçmişte cinsel tacize uğramış kadınların başlattığı ‘Ben de’ (#MeToo) hareketi ve Amerikalı oyuncu Anthony Rapp’in 1986’da 14 yaşındayken, Spacey’nin evinde kendisini taciz ettiğine dair iddiaları dile getirmesinin ardından tepetaklak olmuştu.

Rapp, 14 yaşındayken Spacey’in evinde düzenlenen partiye gittiğini, konukların ayrılmasının ardından Spacey’in kendisini yatağa iterek üzerine çıktığını anlatmıştı.

Rapp, sarhoş olduğunu söylediği ünlü aktörü ittiğini ve evden ayrıldığını aktarmıştı.

Rapp’in bu sözleri üzerine Spacey, “30 seneyi aşkın önceki bu olayı hatırlamıyorum. Ancak dediği gibi davrandıysam çok sarhoş olduğum bir andaki bu davranışlarımdan ötürü en samimi özürlerimi borçluyum. Bunca yıl yaşattığım duygular için de özür diliyorum” demiş ve ‘hayatını eşcinsel bir erkek olarak sürdürmeyi seçtiğini’ açıklamıştı.

Netflix de oyuncunun popüler televizyon dizisi ‘House of Cards’taki rolüne son vermiş, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi aktöre vermeyi planladığı Emmy Ödülü’nü geri çekmişti.

Spacey’nin menajeri ve basın temsilcisi de aktörle yollarını ayırdıklarını açıklamıştı.