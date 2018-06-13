Ketıl çizilen evin sahibi: ‘PKK’yı tutuklu çocuklar yazmadı, zaten duvardaydı

İstanbul’un Gazi Mahallesi’nde duvarına ketıl resmi çizilip ‘Umut’ ve ‘Ketıldan gelen bir mesaj vardır: HDP’ diye yazılan evin sahibi konuştu: “Çocuklar yalnızca ketıl çizdi, ‘YDG-H’, ‘HPG’, ‘PKK’ yazıları daha önce de duvarda vardı.”

Söz konusu yazılamayı yapan Sadettin Köse ve Birol Tutuş, ‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla 5 Haziran’da tutuklanmıştı. Tutuklamaya gerekçe olarak ise duvarda yer alan ‘YDG-H’, ‘HPG’, ‘PKK’ yazıları gösterilmişti.

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Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’a konuşan, duvarına ketıl çizilen evin sahibi Ali Şahin, ‘YDG-H’, ‘HPG’, ‘PKK’ yazılarının daha önce de duvarda olduğunu söyledi.

O gün evde olmadığını söyleyen Şahin, “Eve geldiğimde iki çocuğun duvarımıza yazılama yaptığı için gözaltına alındığını söylediler. ‘YDG-H, HPG, PKK’ yazılamaları duvarda zaten vardı. Yeni yazılan yazılar, duvardaki renklerin tonlarından belli oluyor zaten. Bizler, bu mahallede duvarlara yapılan yazılamalara alışığız. Sağcısı da, solcusu da herkes yazılama yapıyor. İki genci yazılama yaptılar diye tutuklamanın bir anlamı yok” diye konuştu.

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Mahalle sakinlerinden Naki K. de, “Çocukların ketıl resmi çizdiğini gördüm. Bu yazılamaları yapan gençler Devrimci Parti’ye yakınlar. ‘YDG-H, HPG, PKK’ gibi yazılamaları bu çocuklar yazmaz. Mahkeme heyetinin bilirkişi tarafından duvarda bir inceleme yapılmasını isteyeceğini ise düşünmüyoruz çünkü hukukun olmadığını biliyoruz” dedi.

Tutuş ve Köse’nin avukatı Emre Karakaş ise şunları söyledi: “Duvarda yer alan yazılamaların fotoğraflarını mahkeme hakimine gösterip aradaki farkın gözle görülür seviyede olduğunu belirtik ama mahkeme bu durumu hiçbir şekilde gözönünde bulundurmadı. Haksız ve hukuksuz bir karar verildi. Bu durum yargılamanın ilerleyen aşamasında bilirkişilerce tespit edilecektir. Bu tutuklama ne yazık ki üniversite sınavına girmek üzere hazırlanan müvekkilim şahsında ciddi ve onarılması güç zararlar doğacaktır.”