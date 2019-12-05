Kestiği ağacın dalı kafasına çarpınca öldü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 56 yaşındaki Ahmet Çakır, kestiği ağaçtan fırlayan dal parçasının başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: DHA

İnegöl ilçesinin kırsal Turgutalp Mahallesi’nde dün, ormanlık alana giden Ahmet Çakır, ağaç kesmeye başladı. Bu sırada ağaçtan fırlayan dal parçası, Çakır’ın başına isabet etti. Yaralanan Çakır, yanında bulunan kişilerin çağırdığı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çakır, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Çakır’ın cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Turgutalp Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verilecek.