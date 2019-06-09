‘Keşke Kurtuluş Savaşı’nı kaybetseydik’ diyen imam: 46 saniye ile linç edildim

Gaziantep’te bayram namazı vaazında ‘Keşke Kurtuluş Savaşı’nı kaybetseydik’ dediği için hakkında soruşturma açılan imam Fadıl Yılan suçsuz bulundu. Yılan, “50 dakika konuştum, 46 saniyelik bir konuşma ile linç edildim” dedi.

Fotoğraf: Twitter (Arşiv)

Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan İyinacar Camii’nde imam, vaaz sırasında “Kurtuluş mücadelesinde bizi kandırdılar. Anlatılan kahramanlıkların hepsi yalan. Keşke o gün savaşı kaybetseydik, belki Osmanlı’yı daha sonra yeniden kurabilirdik” demişti.

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GazeteDuvar’dan Murat Güreş’in haberine göre, Yılan şunları söyledi: “Bu ülke için canımı seve seve vereceğimi beni tanıyan herkes bilir. Çok üzgünüm. İdari soruşturma nedeniyle bu konu hakkında konuşmak istemiyorum.”

Yılan hakkında adli soruşturmanın ardından pazartesi günü idari soruşturma başlatılacak.

‘Üyemiz mağdur edildi, konuşmanın tamamı dinlenmeli’

İmam Fadıl Yılan’ın üyesi olduğu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Diva-Sen) Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, idari soruşturmanın ardından kapsamlı bir açıklama yapacaklarını ifade ederek üyesinin ‘mağdur edildiğini’ ve konuşmanın tamamının dinlenmesi gerektiğini söyledi.

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Çopursuz sözlerini şöyle sürdürdü: “Konuşma başından, sonuna kadar dikkatle dinlenirse, bu yanlış anlaşılma ortadan kalkacaktır. Ben konuyla ilgili bilgi sahibiyim. Fadıl Hoca, en fazla okuyan-araştıran ve kendisini geliştiren üyelerimizden biri. Vatanseverliği tartışılmaz. Vatan-millet uğruna gözünü kırpmadan canını verecek birisidir. Kendisi adli soruşturma kapsamında ifadesini verdi ve sev edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Hakkında her herhangi bir adli kontrol ya da tutuksuz yargılanma gibi bir durum söz konusu değil.”