‘Keşke cinsel eğitim olsaydı’: Türkiye’de 15 yaş üstü HIV pozitif genç sayısı arttı

HIV pozitif gençlerin sayısında son yıllarda artış olduğu bildirildi.

Hürriyet’ten Mesude Erşan’ın haberine göre Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı verileri, Türkiye’de geçen yıl AIDS teşhisi konan genç sayısında artış olduğunu ortaya koydu.

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Buna göre 2001’de 15-19 yaş aralığında sekiz, 20-24 yaş aralığında ise 64 kişide HIV tespit edildi.

Ancak geçen yıl bu sayı ilk grup için 49, ikinci grup içinse 276’ya yükseldi. Henüz teşhis konmayan kişiler düşünüldüğünde sayının daha fazla olabileceği belirtildi.

Dünyada ise her saatte 15-19 yaş aralığındaki 29 kişinin HIV virüsü kaptığı raporlandı.

‘Süreç çok hırpalayıcı’

HIV’li kan taşıyan 18 yaşındaki lise öğrencisi K.A., karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanade yapılan kan testi sonucu geçen 13 Ekim’de AIDS olduğunu öğrendi.

“Bu süreç çok hırpalayıcı oldu. Çünkü tek kaynak internetti. Hangi siteye girsem ömür biçiyordu. Keşke lisede cinsel eğitim alsaydım” diyen ve 13-14 yaşlarında cinsel yöneliminin farkına varan K.A., haberi verdiği anne ve babasının davranışlarının farkına vardı.

K.A. için tabak, çatal, kaşığı ayrıldı, duş lifi için ayrı bir askı yapıldı. Anne babasının çocuklarıyla aynı ortamda bulunmaktan kaçındığı belirtildi.

K.A.’nın hastane raporlarını götürdüğü okul yöneticisi de “Senin iyiliğin için bunu olabildiğince az kişinin bilmesini istiyorum” dedi. Öğrenci, yalnızca yakın arkadaşlarına durumu anlattı.

‘Korunmayı konuşmuyoruz’

K.A., sosyal medya uygulamaları sayesinde partner bulmanın kolay olduğunu belirterek, “Tanıdan sonra iki partnerim oldu. Birine HIV pozitif olduğumu anlattım, diğerine anlatmadım. Korunduğum, risk olmadığı için diğerine ifade etme gereği duymadım” diye konuştu.

Genç erkeklerin cinselliğe başlama yaşının 14-15 olduğunu söyleyen öğrenci K.A., şöyle devam etti: “Kadınlarda bekaret, toplum baskısı hâlâ etkili ve daha geç yaşlarda başlıyor. En büyük eksikliklerden biri okullarda ne toplumsal cinsiyet eğitimi ne de cinsel eğitimin verilmesi. Sadece biyoloji derslerinde üremenin nasıl olduğu anlatılıyor. Ama ötesi yok. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmanın öneminin farkında değil. Cinselliği konuşuyoruz ama korunmayı değil. 18 yaşın altında HIV pozitif olan iki kişi daha tanıyorum.”

‘Tabular nedeniyle konuşamıyoruz’

Pozitif Yaşam Derneği Genel Koordinatörü Canberk Noyan Harmancı, Kızılay’ın test teknikleri sayesinde HIV geçişlerinin neredeyse durduğunu, anneden çocuğa geçişin de önlemlerle engellendiğini dile getirerek şunları söyledi: “Cinsel ilişkiye girme yaşının düşmesiyle birlikte, 16-18 yaş arası çocuklarda cinsel yolla bulaşan HIV enfeksiyonları görmeye başladık. Tabular nedeniyle çocuk, genç, yetişkin fark etmeksizin kendimizi virüsten koruma metotlarını konuşamıyor, öğrenemiyoruz.”

‘Farkındalık çalışmalarına devam etmek gerek’

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, gençler arasındaki artışı korumasız cinsel ilişkiyle açıkladı.

HIV Enfeksiyonu Derneği Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak da şunları kaydetti: “HIV’le ilgili farkındalık çalışmalarına devam etmek gerekiyor. İlaçların HIV hastalığını kronikleştirmesi ve yaşam süresini uzatması korunmada rehavete yol açıyor. Tedavi, bulaşma riskinin kırılması açısından da önemli.”