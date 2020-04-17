KESK: Tedavi edilen sağlık çalışanları 14 gün dolmadan nöbete çağrılıyor

Ankara’daki hastanelere dair Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından hazırlanan raporda, Covid-19 tanısı konan ve tedavileri yapılan sağlık çalışanlarının evlerinde 14 gün kalmadan tekrar nöbete çağrıldıkları belirtildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Evrensel’den Zemo Ağgöz’ün haberine göre KESK, devlet ve üniversite hastanelerinden ve 112 Ankara istasyonlarından aldıkları bilgiler doğrultusunda rapor hazırladı.

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Rapora göre, Ankara’daki hastanelerin çoğunda kişisel koruyucu donanım ekipman eksikliği devam ederken, sadece Covid-19 tanılı ve şüpheli hastalarla temas halinde olan ve semptom görünen sağlık çalışanlarına yönelik testler yapılıyor.

Tüm hastanelerde elektif ameliyatlarının durdurulmuş ve poliklinik hizmetlerinin en aza indirilmiş durumda olduğu kaydedildi.

Covid-19 tanılı çalışanlar var

Raporda, Gölbaşı Devlet Hastanesi’nde yetersiz kişisel koruyucu ekipman nedeniyle Covid-19 tanılı ve şüpheli çalışanların olduğu da yer aldı. Tanı konan ya da şüphe gözlenen sağlık çalışanlarının hastanede tedavi edilerek taburcu edildiği ancak 14 gün evlerinde kalmadan tekrar nöbete çağrıldıkları öne sürüldü.

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24 saat çalışanlara tek maske

Rapora göre, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 24 saat vardiyalı olarak çalışan tüm sağlıkçılara sadece bir tane cerrahi maske veriliyor.

Akyurt Devlet Hastanesi’nde olası vaka durumu netleşene kadar geçen sürede, çalışanlara cerrahi maske ve basit önlük dışında koruyucu ekipman sağlanmıyor.

Temizlik işlemleri düzenli yapılmıyor

Raporda, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin düzenli olarak yapılmadığı belirtilen Bilkent Şehir Hastanesi’nde ise yoğun bakım tecrübesi olmayan hemşirelerin görevlendirildiği ve hastane içi görevlendirmelerin sözlü olarak yapıldığı belirtildi.

Esnek çalışma saatlerinin uygulanmadığı İbni Sina Hastanesi’nde de görüş ve talimatların yazılı yapılmadığı, koruyucu ekipmanların kullanım süresi konusunda baskı yapıldığı, koruyucu ekipmanların sayılı ve imza karşılığı verildiği aktarıldı.

‘Salgınla mücadele olumsuz etkileniyor’

Rapora ilişkin konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi Eşbaşkanı Kubilay Yalçınkaya, genel olarak sağlık emekçilerinin çalışma usul ve esasları doğrultusundaki taleplerinin karşılanmadığına dikkat çekti.

Tanı konan ve tedavi edilen sağlık çalışanlarının 14 gün evlerinde kalması gerektiğini vurgulayan Yalçınkaya, tedavi ardından çağrılmalarının salgının yayılmasına ve çalışma niteliklerinin düşmesine neden olduğuna işaret etti.

Yaygın test yapılmadığını ve testlerin güvenilirliğinde sıkıntıların olduğunu dile getiren Yalçınkaya şunları söyledi: “112 istasyonlarında aynı ekip içinde çalışanlar arasında Covid-19 çıksa dahi diğerleri çalışmaya devam ediyor. Oysaki sağlık emekçilerinin tüm talepleri yaşamak ve yaşatmak üzerinedir. Bu yüzden bu taleplerin bir an önce karşılanması gerekmektedir.”