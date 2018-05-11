Kesinleşmiş hapis cezası vardı: Gazeteci Reyhan Çapan tutuklandı

KHK’yla kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazıişleri müdürü Reyhan Çapan tutuklandı.
Çapan, Artvin’in Hopa ilçesinde dün GBT kontrolü sonrası gözaltına alınmıştı.
Müdürlük yaptığı dönemde açılan bir dava nedeniyle Çapan hakkında bir yıl üç aylık kesinleşmiş hapis cezası var.
Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Çapan, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Artvin adliyesine götürüldü.
Çapan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak Artvin Cezaevi’ne gönderildi. Gazetecinin daha sonra Sivas Kadın Açık Cezaevi’ne sevk edileceği bildirildi.
Öte yandan Çapan’ın aldığı para cezalarının da hapse çevrildiği kaydedildi.