Kesinleşmiş hapis cezası vardı: Gazeteci Reyhan Çapan tutuklandı

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KHK’yla kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazıişleri müdürü Reyhan Çapan tutuklandı.

Çapan, Artvin’in Hopa ilçesinde dün GBT kontrolü sonrası gözaltına alınmıştı.

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Müdürlük yaptığı dönemde açılan bir dava nedeniyle Çapan hakkında bir yıl üç aylık kesinleşmiş hapis cezası var.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Çapan, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Artvin adliyesine götürüldü.

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Çapan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak Artvin Cezaevi’ne gönderildi. Gazetecinin daha sonra Sivas Kadın Açık Cezaevi’ne sevk edileceği bildirildi.

Öte yandan Çapan’ın aldığı para cezalarının da hapse çevrildiği kaydedildi.