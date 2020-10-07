Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, gardroptaki halının içine sarılmış halde bulundu

Kayseri’de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, gardropta halının içine sarılmış halde saklanırken bulundu.
AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan 23 şüpheliye yönelik, 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
85 personelle düzenlenen operasyonda ‘yaralama’, ‘hırsızlık’, ‘cinsel istismar’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ gibi suçlardan aranan 18 zanlı yakalandı. Diğer zanlıları arama çalışması sürüyor.
Yakalananlar arasında hakkında hırsızlık sucundan sekiz yıl beş ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., evinin yatak odasında gardrobun içinde rulo haline getirilmiş halının içine saklanmış halde bulundu.