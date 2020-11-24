Kesinleşmiş hapis cezası bulunan dört kişi yakalandı: Aynı evde saklanıyorlarmış

Kahramanmaraş’ta haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan dört kişi aynı evde yakalandı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Onikişubat ilçesinde Haydarbey Mahallesi’ndeki bir ikamette haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların saklandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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Fiziki ve teknik takibin ardından belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, hakkında 22 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yılmaz K. (34), 13 yıl beş ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tolga K. (22), 12 yıl altı ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet E. (35) ile 10 yıl hapis cezasıyla aranan Serdal T’yi (36) gözaltına aldı.

Farklı illerdeki suçlardan aranan dört kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.