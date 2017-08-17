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Kesinleşmiş cezası vardı: ‘Türkiye’nin en genç belediye başkanı’ cezaevine konuldu

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Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Lice Belediyesi Eş Başkanı Rezan Zuğurli gözaltına alınarak cezaevine konuldu.

Fotoğraf: DHA

Zuğurli’nin 2012’de ‘terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan dört yıl iki ay hapis cezası aldığı, 13 ay cezaevinde kaldığı öğrenildi.

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Belediye başkanı, hapis cezasının kesinleşmesi nedeniyle Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde Çamlıca semtinde annesiyle yürürken gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

25 yaşındaki Zuğurli, seçildiğinde ‘Türkiye’nin en genç belediye başkanı’ olmuştu.

Lice Belediyesi’ne 10 Şubat’ta kayyım atanmıştı.

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