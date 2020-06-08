Kesinleşmiş 19 yıl beş ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Nevşehir’in Göreme beldesinde, hakkında dört ayrı suçtan kesinleşmiş 19 yıl beş ay hapis cezası bulunan 28 yaşındaki H.A., jandarma tarafından yakalandı.
Jandarma ekipleri, ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’, ‘hırsızlık’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve H.A.’nın Göreme beldesinde saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, H.A.’yı gizlendiği evde yakalayarak gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.A., tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.