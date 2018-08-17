Kesin bilgi… Unuttuk, unutturduk: Boş meydanda deprem anması

17 Ağustos 1999 depreminin 19’ncu yıl dönümünde hayatını kaybedenler dualarla anılırken törenlere katılımın az olması dikkat çekti.

17 Ağustos 1999’da saatler 03.02’yi gösterdiğinde Gölcük merkezli meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki yer sarsıntısı Türkiye tarihinin en büyük ikinci felaketi olarak kayda geçti. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’yu etkileyen deprem 17 bin 480 kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evsiz kalmasına neden olmuştu.

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Depremden sonra sarsıntıdan ders alınacağı söylenmiş ve “Unutmayacağız, unutturmayacağız” sloganı uzun süre gündemde kalmıştı. Ancak sonraki dönemde Van’da, Simav’da yaşanan depremler ve dere yataklarındaki evlerin etkisini artırdığı afetler ders alınmadığını ortaya koydu. ‘Unutmayacağız’ sözünün havada kaldığı dün geceki anma törenlerine de yansıdı.

03.02’de bir avuç insan ağladı

Depremde hayatını kaybedenler için Adapazarı’nda sarsıntının meydana geldiği dakikalarda anma töreni düzenlendi. Sakarya İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği ve Adapazarı belediyesinin organize ettiği programa ilgi azdı.

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İlahiler ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ölen yakınları için dua eden vatandaşlar, 19 yıl sonra saatler depremin olduğu saat 03.02’yi gösterdiğinde gözyaşlarına boğuldu. Anma programı dualarla son buldu.

Kaymakam: Allah-u Teala’dan dileğimiz felaketlerin olmaması

Depremin merkez üssü Gölcük’te da saat 03.02’de ölenlerin anısına bir avuç insan toplandı. Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş ve Gölcük Belediye Başkan Vekili Levent Değirmenci’nin de katıldığı depremde yakınlarını kaybedenler anıldı.

Törende 17 Ağustos Deprem Şehitleri Anıtı’na çelenk koyan Altıntaş “Bundan sonra da yapacağımız çalışmalar insanlarımızın farkındalığının arttırılmasına yönelik olacak. Ben depremde kaybettiğimiz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. İnşallah Allah-u Teala’dan dileğimiz, bundan sonra bölgemizde ve ülkemizde, dünyada böyle felaketlerin olmaması genel dileğimizdir” dedi.

Gölcük’te Kocaeli büyükşehir belediyesinin akşam düzenlediği etkinlikte ise ilgi yoğun olmasa da katılım vardı.