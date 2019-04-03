Kesimoğlu’nun Kırklareli’de itirazı kabul edildi: Oy sayımı iptal

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) mart ayı enflasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada gıda ve alkolsüz içecekte fiyatların yılbaşından bu yana yüzde 10.1 olduğunu vurguladı ve “Memur ve emekli için mutfaktaki yangın söndürülemiyor” dedi.