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Yaramazlara biraz batar!

Kesimoğlu’nun Kırklareli’de itirazı kabul edildi: Oy sayımı iptal

Resmi olmayan sonuçlara göre Kırklareli belediye başkanı seçilen Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun İl Seçim Kurulu’na, oyların yeniden sayılması kararına verdiği itiraz dilekçesi kabul edildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kurul, Kesimoğlu’nun başvurusu üzerine yaptığı incelemede, AKP’nin iddialarının soyut ve delile dayanmadığını vurguladı ve ilçe seçim kurulu kararını kaldırarak oy sayımının durdurulmasına karar verdi.

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Kesimoğlu Twitter’ından şu mesajı paylaştı: “İl Seçim Kurulu yapmış olduğumuz itirazı kabul etti ve sayım başlamadan iptal edildi.


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