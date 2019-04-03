Kesimoğlu’nun Kırklareli’de itirazı kabul edildi: Oy sayımı iptal

Resmi olmayan sonuçlara göre Kırklareli belediye başkanı seçilen Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun İl Seçim Kurulu’na, oyların yeniden sayılması kararına verdiği itiraz dilekçesi kabul edildi.
Kurul, Kesimoğlu’nun başvurusu üzerine yaptığı incelemede, AKP’nin iddialarının soyut ve delile dayanmadığını vurguladı ve ilçe seçim kurulu kararını kaldırarak oy sayımının durdurulmasına karar verdi.
Kesimoğlu Twitter’ından şu mesajı paylaştı: “İl Seçim Kurulu yapmış olduğumuz itirazı kabul etti ve sayım başlamadan iptal edildi.”