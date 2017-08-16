Kesilen ağaçlar ‘yetmedi’: Cerattepe’deki nöbetin sembolü tahta kulübeye dava açıldı

Artvin’in Kafkasör Yaylası Cerattepe Mevkisi’nde Yeşil Yol’a karşı yurttaşlarla nöbet başlatan Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan’a, tahta kulübe nedeniyle dava açıldı.

Cengiz Holding’e ait Eti Bakır A.Ş.’nin madencilik faaliyeti, doğa savunmacıları ve yöre halkının şiddetle karşı çıkmasına rağmen son olarak Danıştay tarafından onanmıştı. Bölgede şimdiye kadar 2 bin 500 ağaç kesildiği belirtiliyor.

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Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre Karahan ve iki kişiye Artvin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından açılan davada, 245 günlük nöbet için Artvin halkıyla yaptıkları tahta kulübenin ormana zarar verdiği iddia edildi.

Davada mahkemenin istediği bilirkişi raporu geçen günlerde dosyaya konuldu. Bilirkişi, ormanın tahrip edilmediğini ve kulübenin sökülüp takılabilir olduğunu vurguladı.

Karahan ayrıca Cerattepe’yi korumak için katıldığı eylemler nedeniyle dört ayrı davada daha yargılanıyor.