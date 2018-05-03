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Yaramazlara biraz batar!

Kesici adaylık başvurusu yaptı, İnce’nin afişleri hazır: ‘Türkiye’ye güvence’

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CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanacağı salona asılacak afişler matbaada hazırlandı. Afişlerde İnce’nin fotoğrafının üzerinde “Türkiye’ye güvence Muharrem İnce” sloganının yazdığı görüldü.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayları arasındaki İlhan Kesici ise milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu İstanbul’dan yaptı.

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Fotoğraf: Hürriyet

CHP’de cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin adının öne çıktığı, bunun sebebinin de son günlerde genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na giden anketler olduğu öne sürülmüştü.

Adaylık için adı geçenlerden İlhan Kesici, “Muharrem İnce ismi kesin gibi, arayıp tebrik ettim. O da tebriklerimi kabul etti. Allah hayırlı uğurlu etsin” demişti. CHP grubundaki gazetecilerin aktarımına göre, İnce grup toplantısına girişte CHP’li vekiller tarafından alkışlanmış, İnce sorulara, “Yarını bekleyin, her şey çok güzel olacak” diye yanıt vermişti.

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Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, İnce’nin yarın saat 10.00’da cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanacağı salona asılacak afişlerin de matbaada hazırlandığı ortaya çıktı. Afişlerde İnce’nin fotoğrafının üzerinde “Türkiye’ye güvence Muharrem İnce” sloganının yazıldığı görüldü.

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