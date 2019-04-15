Kesenin ağzı yırtıldı: Merkezi bütçe ilk üç ayda 2018’in yarısı kadar açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi mart ayında 24.5 milyar lira açık verirken, ilk üç ayda 36.2 milyar lira açık kaydedildi. 2018 yılının tamamında bütçe 72.6 milyar lira açık vermişti. 2019 yılı bütçe açığı hedefi ise 80.6 milyar lira.

Yeni Ekonomik Program’da 2019 yılı için 80.6 milyar lira bütçe açığı beklendiği belirtilmişti.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mart 2019’a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, martta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.8 artarak 54.4 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 15.2 artarak 78.8 milyar lira oldu.

İlk üç ay bütçe giderleri yıllık yüzde 35.4 arttı

Ocak-mart döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.4 yükselerek 218.3 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 35.4 artışla 254.4 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Böylece merkezi yönetim bütçesi, martta 24.5 milyar lira, ocak-mart döneminde ise 36.2 milyar lira açık verdi.

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Geçen yıl martta 10.6 milyar lira faiz dışı açık veren merkezi bütçe, 2019’un mart ayında 13.1 milyar lira faiz dışı açık verdi.

2019 yılı mart ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre binde 4 oranında azalarak 41.1 milyar lira olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 14.6 oranında artarak 67.5 milyar lira oldu.

Üç aylık dönemde vergi gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.8 artışla 154.3 milyar liraya yükseldi. Faiz dışı bütçe giderleri ise yüzde 33.5 oranında artarak 222.1 milyar liraya yükseldi.

Geçen yıl aynı dönemde faiz dışı fazla verilmişti

Ocak-mart dönemi faiz dışı açık 2018 yılının aynı dönemine göre 4.7 milyar lira artışla 2.8 milyar liraya yükseldi. 2018’in aynı döneminde 1.9 milyar lira faiz dışı fazla verilmişti.