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Yaramazlara biraz batar!

‘Kes-kopyala-yapıştır’ı bulan Tesler hayatını kaybetti

Bilgisayar kullanımını büyük ölçüde kolaylaştıran, ‘kes-kopyala-yapıştır’ (cut, copy, paste) komutlarını bulan Larry Tesler, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: BBC

Stanford Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 1960’larda Silikon Vadisi’nde çalışmaya başlayan Tesler’ın uzun süre çalıştığı Xerox’un yönetimi, Twitter’da, “Çalışma hayatınız onun sayesinde kolaylaştı” mesajını paylaşarak ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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17 yıl Apple’da ve sonrasında kısa sürelerle Amazon ve Yahoo’da da çalışan Tesler’ın bulduğu ‘kes-kopyala-yapıştır’ komutları, 1983 yılında Apple’ın ‘Lisa’ bilgisayarının yazılımına bir yıl sonra da Macintosh’a eklenmişti.

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