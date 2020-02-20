‘Kes-kopyala-yapıştır’ı bulan Tesler hayatını kaybetti

Bilgisayar kullanımını büyük ölçüde kolaylaştıran, ‘kes-kopyala-yapıştır’ (cut, copy, paste) komutlarını bulan Larry Tesler, 74 yaşında hayatını kaybetti.
Stanford Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 1960’larda Silikon Vadisi’nde çalışmaya başlayan Tesler’ın uzun süre çalıştığı Xerox’un yönetimi, Twitter’da, “Çalışma hayatınız onun sayesinde kolaylaştı” mesajını paylaşarak ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
17 yıl Apple’da ve sonrasında kısa sürelerle Amazon ve Yahoo’da da çalışan Tesler’ın bulduğu ‘kes-kopyala-yapıştır’ komutları, 1983 yılında Apple’ın ‘Lisa’ bilgisayarının yazılımına bir yıl sonra da Macintosh’a eklenmişti.