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Kervana Yemen de katıldı: Katar’la diplomatik ilişki kesildi


 

Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin ardından Yemen de Katar’la diplomatik ilişkiyi kesti.

Fotoğraf: Reuters

Dört ülke Katar’la sınırların kapandığını ve kara, deniz ve hava bağlantılarının kesildiğini de duyururken, Katarlı diplomatlardan da 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istemişti.

Söz konusu ülkeler, Katar’ın IŞİD’le mücadele için oluşturulan uluslararası koalisyondan çıkarılmasını da istemişti.

Yemen de aynı yönde bir açıklama yaptı. Yemen’in açıklamasında Katar, İran yanlısı Husi milislere destek vermekle de suçlandı.

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