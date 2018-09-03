Kerkük’te Türkmenler kendi silahlı gücünü kurdu

Kerkük’teki Türkmenlerin 600 kişiden oluşan silahlı birlik kurduğu bildirildi.

Rûdaw’a konuşan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Ali Müfti, “Türkmenlerin böyle bir talebi vardı. Bilindiği gibi Türkmen Haşdi Şabi milisleri Kerkük dışında. Söz edilen güç ise özel bir firmaya bağlı. Bu firmanın görevi de Kerkük’teki Türkmenleri korumaya yönelik” dedi.

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Kürdistan Yurtsever Birliği (KYB) Başkanlık Konseyi üyesi Halid Şwani, 19 Haziran’da Rûdaw’a verdiği demeçte, “Irak Türkmen Cephesi Türkiye’nin desteğiyle Kerkük’te 600’e yakın kişiyi silahlandırdı” demişti. Eski KYB parlamenteri Şiwan Davudi de “Silahlandırılan kişiler, Türkiye’de askeri eğitim aldı. Türkiye bu kişilere 400 ile 700 dolar arasında maaş veriyor. ITC yetkilileri eğitim döneminde bunları ziyaret etti” diye konuşmuştu. Söz konusu demecin ardından ITC’li yetkililer, haberin asılsız olduğunu savunmuştu.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) 2017’de düzenlediği bağımsızlık referandumuna Kerkük’ü de dahil edince Bağdat ile ilişkileri kopma noktasına gelmişti. 16 Ekim’de Iraklı güçler ve İranlı Haşdi Şabi milisleri peşmerge kontrolündeki kenti ele geçirmiş, peşmerge güçleri kentten ayrılmak zorunda kalmıştı.

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Türkmenler, Kerkük’e peşmergenin geri dönmesine karşı olduklarını, mevcut durumda kentte sadece Irak ve kendi güçlerinin olmasını talep ediyor.

Silahlandırılanların maaşlarının Türkiye tarafından ödendiği öne sürülüyor.

Türkmen Milliyetçi Partisi Başkanı Sami Necati, şunları söyledi: “Irak, öyle bir konuma geldiki her ulusun kendi askeri gücünün olması gerekiyor. Kendilerini ancak böyle koruyabilirler. Bizim de kendimizi korumamız adına daha fazla gücümüzün olması için Irak ve Kürdistan Bölgesi hükümetlerinden bize yardım etmelerini istiyoruz. Belki gelecekte bölgemizi koruyacak duruma gelebiliriz.”