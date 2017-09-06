Kerkük’te referandum öncesi bir bebeğe ‘Referandum’ adı verildi: Pişman olmayacağım

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Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ndeki (KBY) referandum öncesi bir bebeğe ‘Referandum’ adı verildi.

Mesud Barzani liderdiğindeki KBY, bölgesel güçleri ve bağlı bulunduğu Irak’ı da karşısına alarak 25 Eylül’de bağımsızlık referandumu düzenlemeye hazırlanıyor.

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Kampanya dönemi Kürdistan’ın başkenti Erbil’de dün halaylarla başlarken, sonradan referanduma dahil olacağı belirtilen tartışmalı kent Kerkük’ten ilginç bir haber geldi.

Kürdistan 24’ün haberine göre bir aile, bebeklerine ‘Referandum’ adını verdi.

Kentte yaşayan baba Kak Daban, KBY’nin bağımsızlık yolunda ilerlediğini belirterek, ulus olarak attıkları önemli adıma desteğini göstermek için bebeğine bu ismi seçtiğini söyledi.

Baban, kararından pişman olmayacağını anlatarak şunları kaydetti: “Annelerine oğullarının boş yere ölmediğini göstermeliyiz. Onlar bu toprakların özgürlüğü için hayatlarını feda ettiler. Oğlum bir yetişkin olduğunda ona neden bu ismi verdiğimi ayrıntılı bir şekilde anlatacağım.”

Türkiye’de 16 Nisan’daki referandum öncesi Diyarbakır’da yaşayan Çelik ailesi kız çocuklarına ‘Evet’ ismini vermişti.