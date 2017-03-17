Kerkük’te Kürtçe ikinci resmi dil oldu, Türkmenler tepkili

Irak’ın Kerkük kentinde Kürtçe resmi dil olurken, binalara Nevruz bayramı nedeniyle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı asılması istendi. Türkmenler tepkili.

Rudaw’ın haberine göre Musul Valisi Necmeddin Kerim, kamu kurumlarında Arapça’nın yanı sıra Kürtçe’nin de resmi yazışma dili olarak kullanılması talimatını verdi. Bu kurala uymayanlara ise idari ceza uygulanacak.

Kerim ayrıca il meclisine yazdığı 14 Mart tarihli yazıda da kamu kurumlarına Nevruz bayramı ve Raperin ayaklanmasının yıldönümü için IKBY bayrağı asılmasını talep etti.

Vali Kerim, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesi.

Türkmenler tepkili

AA’ya konuşan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, karara tepki gösterdi.

Salihi, tartışmalı bölge olan Kerkük için alınan kararın anayasaya ve hukuka aykırı olduğunu belirterek, “Kerkük Valisi, Türkmenlerin göz bebeği ve Türk şehri olan Kerkük’e Kürdistan bayrağını diktirerek ateşle oynuyor ve kentte kardeş kavgası çıkarmak istiyor” dedi.

Salihi, Irak cumhurbaşkanını da ziyaret ederek durumu aktardı.