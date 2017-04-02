Kerkük meclis başkanından Bağdat’a: Kürdistan bayrağı sonsuza dek Kerkük’te dalgalanacak

Kerkük İl Meclisi Başkanı Rêbwar Talabani, Irak federal meclisinin Kerkük’te yalnızca Irak bayrağı asılabileceği yönündeki kararını tanımayacaklarını belirterek, “Kürdistan bayrağı sonsuza dek Kerkük kentinde dalgalanacaktır” dedi.

Kerkük il meclisinde 28 Mart’ta yapılan toplantıda, Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) bayrağının Irak bayrağıyla birlikte resmi kurumlara asılması talebi, Kürt grupların oyuyla kabul edilmişti.

Toplantıyı Araplar ve Türkmenler boykot ederken, ittifakla alınmayan kararın, statüsü henüz netleşmeyen kentte gerilimi artırdığı ifade edilmişti. Türkmenler protesto gösterisi düzenlemişti.

Irak meclisi de dün, Kerkük’teki kamu binalarına Irak bayrağı haricinde bir bayrağın asılamayacağı kararını vermişti.

‘Kararı tanımıyoruz’

Kerkük’te basın toplantısı düzenleyen Talabani, Irak meclisinin kararını tanımayacaklarını söyledi.

Kentte yaşayan tüm halkları rahatsız ettiğini savunduğu kararın ‘kendilerini ilgilendirmediğini’ ifade eden Talabani, KBY bayrağının indirilmesinin ‘mümkün olmadığını’ söyledi. Talabani, “Kürdistan Bayrağı sonsuza dek Kerkük kentinde dalgalanacaktır” dedi.

Talabani, şunları kaydetti: “Irak meclisinin kararı Kerkük’te uygulanmaz. Federal mahkemenin aldığı kararlar çerçevesinde, il meclislerinde verilen bir karardan sonra temsilciler meclisinden çıkan karar uygulanmaz. Bu yüzden Kerkük’teki etnik gruplara buradan güzel haberi iletiyorum: Meclisin söz konusu kararı uygulanmaz. Irak Anayasa’sının 115’inci maddesine göre, bölgeler ve iller merkezi hükümetin yetkisi dışında kalan konularda kararlar alabilir. Ayrıca 140’ıncı maddede Kerkük ‘sorunlu bölge’ olarak tanıtılmış. Bu maddeye göre hem Kürdistan Bölgesi’nin hem de Irak’ın bayrağı bulunabilir. Yasadışı hiçbir şey yapmadık.”

Kerkük il meclisi üyesi İbrahim Halil de KBY’ye bağlanmak için oylamaya gideceklerini söylemişti.

Tartışmalı kent

Irak Anayasası’nın 140’ıncı maddesine göre Kerkük kenti ihtilaflı.

Kentten zorla göç ettirilenlerin geri dönmesi ve nüfus sayımının ardından, kentin Bağdat’taki merkezi hükümete mi yoksa KBY’ye mi bağlacağının belirlenmesi öngörülüyordu.

Ancak şimdiye dek bu gerçekleşmiş değil. Kentteki Türkmenler kentin özel bir statüye sahip olmasını istiyor.