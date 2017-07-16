Kerimoğlu anlattı: Kılıçdaroğlu, Yazıcı’yla uçaktan indi, Ankara’ya dönmek istedi

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Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun darbe girişimi gecesi evinde kalmasıyla ilgili yeniden başlatılan tartışmaya dair, Kılıçdaroğlu’nun saklanmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Darbe girişiminde kilit noktalardan biri olan Atatürk Havalimanı’na karanfil bırakan Kerimoğlu, burada gazetecilerin o geceye ilişkin sorularını yanıtladı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün köprüdeki anma töreninde yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu’nun ‘kontrollü darbe’ yorumuna sert yüklenmiş, CHP liderinin ‘darbecilerin tanklarıyla pazarlık yapıp’ Kerimoğlu’nun evine geçtiğini, ardından ‘çay içerek’ olanları izlediğini söylemişti.

Kerimoğlu, Kılıçdaroğlu’nun saklanmadığını belirterek, o gece Atatürk Havalimanı’na nasıl geldiğini şöyle anlattı: “Genel başkanımız o gün 21.50 uçağıyla Ankara’dan İstanbul’a gelmişti. Yanında Devlet Bakanı Hayati Yazıcı da vardı. Sayın genel başkanımız bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı o akşam evimizde misafir oldu. Televizyondan takip etti, telefonlarla gerekli devletin bakanlarıyla görüşmelerini yaptı. Kesinlikle kendisini alana indiği andan itibaren orada bulunan partili arkadaşlarımızla Cumhuriyet Halk Partisi’nin darbelere karşı olduğu yönünde açıklamaları oldu.”

CHP’nin duruşunu anlatmış

Kılıçdaroğlu’nun uçaktan indiği sırada darbe girişiminden haberdar olduğunu belirten Kerimoğlu, “O gün buradaydım. Her zaman olduğu gibi sayın genel başkanımızın İstanbul programında parti örgütü ve ilçe belediye başkanı olarak kendisini karşılamaya geldik. Rutin bir gündü. Sayın genel başkanımız uçaktan inerken darbe girişimini öğrendi. Daha sonra hemen Ankara’ya dönmek istedi ama uçak yoktu” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun oradaki partililerle ve il başkanıyla toplantı yaptığını belirten Kerimoğlu, “Bütün ilçe başkanlarına ve il yöneticilerine CHP’nin darbelerden çok çektiğini darbe nereden gelirse gelsin karşısında olduğunu ve örgütten o gün yanında olan arkadaşlarına bulunduğu ilçelere gitmelerini ve darbeye karşı kararlı ve net bir tutum almaları gerektiğini söyledi. Ondan sonra hemen evimize geçtik ve orada bir basın bildirisi hazırladı. TV’ler canlı bağlantı telefon yaptı” bilgisini verdi.