Önce Kerimcan Durmaz şimdi de Halil Sezai: Konserde yine kavga çıktı, bir kişi bıçaklandı

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Samsun’daki Halil Sezai’nin konserinde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Canik ilçesindeki bir kafede Halil Sezai konseri sırasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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Kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Polisin yakaladığı şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Aynı kafede geçen yıl Kerimcan Durmaz sahnedeyken de kavga çıkmıştı. Bunun üzerine Gülşen ve Berkay konserlerini iptal etmişti.