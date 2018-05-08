Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kerim Çoraklık gözaltında: İYİ Parti ‘Teşkilattan değil’ dedi

Share5
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 5

 

Anadolu Ajansı (AA), İYİ Parti’nin ‘sosyal medya ekibinde çalışan’ Kerim Çoraklık adlı kişinin gözaltına alındığını yazdı.

AA’nın haberine göre Çoraklık, İstanbul başsavcılığının soruşturması kapsamında Ankara’da gözaltına alındı.

Reklam

Çoraklık’ın İstanbul’a götürüleceği belirtilirken, AA’nın haberine şüphelinin ‘FETÖ propagandası’yla suçlandığı ifade edildi.

Çoraklık’a sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları gerekçesiyle propaganda suçlamasının yöneltildiği bildirildi.

Reklam

Sabah’tan Kenan Kıran’ın haberinde de Çoraklık’tan ‘İYİ Parti Genel Merkezi iletişim sorumlusu’ diye bahsedildi.

Sözcü’den Can Özçelik’e konuşan İYİ Parti’den üst düzey yetkililer, Çoraklık’ın partinin ‘sosyal medya danışmanı’ olmadığını, teşkilatta profesyonel olarak görev almadığını söyledi.

Çoraklık, daha önce ‘FETÖ’ soruşturmasında gözaltına alınmış, 21 Eylül 2016’da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


Share5
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 5

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...