Kerem Alkin: ‘Yeni Ekonomi’nin inşası da hızlanacak

Pandemi dünya ekonomisi ve küresel ticaret açısından ‘yeni normal’ olarak adlandırdığımız ve Türkiye’ye küresel tedarik zincirindeki rolünü arttırma noktasında kritik önemde fırsatlar sunan bir sürece sebep oldu. Türkiye, özellikle 2022’den itibaren dünya ekonomisinde gözlenen ‘Yeni Normal’ koşullarını ‘sürdürülebilir’ büyüme ve istihdama en etkili şekilde dönüştüren ekonomi olacak. Bunun yanı sıra, üretim ve ihracatta katma değere dayalı dönüşümü, yerli ve milli teknoloji hamlelerini önceliklendiren bir ‘Yeni Ekonomi’nin inşası da hızlanacak. 2022-2023 döneminde etkisini güçlü bir şekilde gösterecek olan ‘Yeni Ekonomi’nin inşasının Türkiye’yi hızla ‘tam bağımsız milli ekonomi’ye taşımasına birlikte şahit olacağız.

Kerem Alkin’in yazısı