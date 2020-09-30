Kerem Alkin: ‘Yeni Ekonomi’nin inşası da hızlanacak

Pandemi dünya ekonomisi ve küresel ticaret açısından ‘yeni normal’ olarak adlandırdığımız ve Türkiye’ye küresel tedarik zincirindeki rolünü arttırma noktasında kritik önemde fırsatlar sunan bir sürece sebep oldu. Türkiye, özellikle 2022’den itibaren dünya ekonomisinde gözlenen ‘Yeni Normal’ koşullarını ‘sürdürülebilir’ büyüme ve istihdama en etkili şekilde dönüştüren ekonomi olacak. Bunun yanı sıra, üretim ve ihracatta katma değere dayalı dönüşümü, yerli ve milli teknoloji hamlelerini önceliklendiren bir ‘Yeni Ekonomi’nin inşası da hızlanacak. 2022-2023 döneminde etkisini güçlü bir şekilde gösterecek olan ‘Yeni Ekonomi’nin inşasının Türkiye’yi hızla ‘tam bağımsız milli ekonomi’ye taşımasına birlikte şahit olacağız.
SON HABERLER
Pandemi Kurulu üyesi: İzole edilmesi gereken insan sayısı 100 bine yaklaştı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nur Baran Aksakal, “Pozitif olduğunuzu bildiğiniz halde toplum içine karışırsanız 15- 20 kişiye hatta belki yüzlerce insana bulaştırma riski taşıyorsunuz demektir” diyerek uyardı.
Doktor: Hekim arkadaşım kendisine bir şey olursa kızına amcalık yapmamı istedi
Sağlık çalışanları hastalarını iyileştirmeye çalışırken psikolojik destek de veriyor. Eskişehir’de görev yapan Doç. Dr. Vural Fidan’ın anlattıkları bunu somut bir şekilde ortaya koyuyor: “Covid-19’a yakalanan hekim arkadaşım hastalık nedeniyle kendisine bir şey olursa çocuğuna amcalık yapmamı istedi.”
İstanbul’da okul servisleri iş yapamıyor; veliler ise ücretlerden şikayetçi
İstanbul’da okul servislerinin çoğu öğrenci sayısının az olması nedeniyle çalışmazken şoförler, zammın giderlerini karşılamaya yetmediğini belirtiyor. Veliler ise servislerinin çalışmaması nedeniyle çocuklarını kendi imkanlarıyla okula getirip götürüyor.
Etlik Hastanesi’nde 1 milyar avroluk borç yapılandırıldı; inşaat yeniden başladı
İtalyan Astaldi ve Türkerler ortaklığının yürüttüğü Etlik Şehir Hastanesi projesinde, bankalar ve finans kurumlarıyla sürdürülen görüşmeler sonucunda yaklaşık 1.1 milyar avroluk borç yeniden yapılandırıldı.
Dolu ve sağanak İstanbul’da hayatı felç etti
Sağanak yağış ve dolu İstanbul’da hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış birçok ilçede İstanbullulara zor anlar yaşattı. Bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu.