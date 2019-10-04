Kerem Alkin: Volkswagen’in yatırım kararı ‘algı operasyonları’nı anlamsızlaştıran bir adım oldu

Türkiye 1950’li yıllardan bu yana, batılı ülkelerin önde gelen uluslararası şirketlerinin önemli bir üretim ve lojistik merkezi olarak tercih ettiği bir ülke. 2013’den bu yana Türkiye’nin küresel algısı saldırı altında olsa da, Türkiye’nin nitelikli beyaz ve mavi yaka işgücü becerisi, önemli bir ticaret kavşak noktası olma özelliği, Türkiye’nin nüfus ve satın alma gücünün önümüzdeki 50 yıl ortaya koyduğu cazibe, iyi analiz edildiğinde, pek çok uluslararası marka ve şirket için Türkiye’nin üretim ve yatırım üssü cazibesini öne çıkarıyor. Bu dönemde, Türkiye’nin dünyanın en önemli üretim merkezlerinden birisi olduğunu gölgelemeye çalışan ‘algı operasyonları’nı anlamsızlaştıran bir adım oldu, Volkswagen’in yatırım kararı.

Kerem Alkin’in yazısı