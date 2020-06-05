Kerem Alkin: Ülke sanki ithalata çok yüksek oranda bağımlıymış havası var

‘Kur manipülasyonu’nun sadece ‘dış kaynak’ kökenli bir operasyon olduğunu sanmayın. Yurt içindeki ekonomi aktörlerinin, iş çevrelerinin azımsanamayacak bir kesiminde de, ‘dövize endeksli’ fiyat belirleme alışkanlıkları da bir başka cephede yürüyen ‘kur manipülasyonu’ olarak karşımıza çıkıyor ve Türkiye’nin ‘enflasyonla mücadele’sini zora sokuyor.

Ne enteresandır ki, bilhassa ithal girdiye bağımlılığın direkt ve dolaylı olarak hayli düşük olduğu sektörlerde dahi, mal ve hizmetlerin fiyatlandırılmasında, açıklanması hayli zor bir ‘kur etkisi’ manipülasyonu gözlemlenmekte.

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Ülke sanki ithalata çok yüksek oranda bağımlıymış havasıyla ‘manipüle’ edilen fiyatlandırma süreci, Türkiye’yi sürekli enflasyonda dünya ortalamasından uzaklaştırıyor. Bu alanda da etkili bir ‘zihinsel dönüşüm’ kaçınılmaz gözüküyor.

Kerem Alkin’in yazısı