Kerem Alkin: Türkiye kimsenin ‘peyk’i olacak bir ‘3’üncü Dünya Ülkesi’ değil

Türkiye uluslararası sistemde kimsenin ‘peyk’i olacak bir ‘3. Dünya Ülkesi’ değildir. Avrasya’nın ‘oyun kurucu’ ülkesidir ve dünyanın ‘güç merkezleri’ ile eşit koşullar ve eşit statüde çok katmanlı ve çok yönlü bir ‘uluslararası siyaset’ yönetmektedir. IMF de bize hizmet vermesi gereken bir kurumdur. Bu hizmeti alıp almamak bize kalmış bir durumdur. İngiltere ve Fransa da vakti zamanında almıştır. Ancak, IMF ‘siyasallaşmış’ bir kurumdur ve eleştiri almaktadır. Türkiye’nin misyonu, kurucusu olduğu uluslararası sistemdeki hata ve aksaklıkları gidermeye yönelik öneri sunmak ve aktif rol almaktır; sisteme arkasını dönmek değildir. Sayın Kılıçdaroğlu, ekibindeki ‘3. Dünya Ülkesi’, ‘peyk ülke’ heveslilerine dikkat etsin.

Kerem Alkin’in yazısı