Kerem Alkin: Türkiye bölgesi için başarı hikayeleri yazmayı sürdürecek

Atatürk, ‘Başkomutan’ sıfatıyla, 7-8 Ağustos 1921’de Tekâlif-i Milliye (Milli Yükümlülükler) emirlerini bu anlayışla yayımlatmıştır. Burada esas olan, Türkiye’nin bugün ‘Milli Yükümlülükler’ini, ‘Milli Dayanışma’ içinde, ‘Milli Üretim Seferberliği’ ile ‘gönülden’ yapabilecek bir iş dünyasına, imalat sanayine, tarım ve gıda sektörüne, hizmet sektörüne sahip olduğu gerçeğidir. Son 18 yılda, gerçekleştirilen ekonomik reformlarla kabuğunu bütünüyle değiştiren Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde, bu ölçüde bir ‘Gönüldaşlığa Dayalı Milli Yükümlülük Seferberliği’ni milyonlarca ürünü, binlerce teçhizatı, 1,5 milyar TL’yi aşan ‘Milli Dayanışma Fonu’nu oluşturabilecek dirayetle başarabilmektedir. Türkiye, böyle bir ‘Milli Seferberlik’ duruşuyla, gelecekte de bölgesi için yepyeni başarı hikayeleri yazmayı sürdürecektir.
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