Kerem Alkin: Türk halkı, ABD’nin küresel sisteme liderlik katkısını da 13 puan düşürdü

Türk halkı, Rusya ve Çin’in küresel sisteme liderlik katkısını 2017’de yüzde 30 dolayında onaylarken, bu oranı 2018’de 10 puan arttırdı; buna karşılık ABD’nin küresel sisteme liderlik katkısını da 13 puan düşürdü. ABD’nin küresel sisteme olumlu bir liderlik katkısı yapmadığını düşünenlerin oranı 2017 ve 2018’de yüzde 43 ve 40 olarak rekor seviyeye ulaşırken, Rusya‘dan duyulan memnuniyetsizlik oranı yüzde 31, Çin‘den yüzde 28 ve Almanya‘dan yüzde 22. ABD’nin küresel liderliğine verdiği onayı 2018’de en yüksek oranda düşüren 5 ülke Makedonya, Slovakya, Kamboçya, İran ve Türkiye. Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerinden 11’i ise ABD’nin küresel liderlik performansına onayı yükseltmiş. Avrupa‘nın bütününde ABD’nin küresel liderliğe katkısına verilen onay, en düşük puan veren kıta olarak, yüzde 24‘e gerilemiş durumda. Trump yönetiminin ise, bu tabloyu iyileştirecek adım atma ihtimali şimdilik ufukta gözükmüyor.



Kerem Alkin’in yazısı