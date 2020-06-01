Kerem Alkin: Trump ikinci kez başkan olmayı başarırsa, dünyanın kaderini etkileyecek bir çatışmaya şahit olacağız

ABD ilk ‘iç savaş’ı ‘kölelik düzeni’ni kaldırmak için yaşadı. 2. ‘İç Savaş’ ise, ABD’nin DNA’sına işlemiş ‘ırkçılık’ ve ‘elitist sınıfçı toplum anlayışı’nın yıkılması adına yaşanacak. Başkan Trump 2. kez başkan olmayı başarırsa, dünyanın kaderini etkileyecek bir ‘ulusalcılar’–‘küreselciler’ çatışmasına şahit olacağız. Bu nedenle, ‘küreselciler’ ellerindeki tüm imkanları seferber etmiş durumdalar. Kılıçlar kınından çıktı. Süreci dikkatle takip edelim.

Kerem Alkin’in yazısı