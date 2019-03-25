Kerem Alkin: Teknik küstahlık içeren iddialı analizler ‘manipülasyon’ tartışmalarını alevlendirir

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda, Ekonomi Yönetimi’nin hayata geçirdiği seri tedbirlerin büyüme, istihdam, fiyat ve kur istikrarına olumlu etkisi bir ‘faz sekronizasyonu’ meselesidir.

Bu temel noktayı gözeten ekonomi yönetimi, her geçen ay, bir önceki aya göre, faz etkisiyle, ekonomideki dengeleme ve normalizasyonun kademe kademe artacağını ve haziran ayından itibaren olumlu tablonun genişleyeceğini belirtirken; nisan ve mayıs ayı verilerini görmeden enflasyon, faiz ve döviz kurlarına yönelik ‘teknik küstahlık’ içeren iddialı analizler, titizlikle yaklaşılması gereken bir alanda ‘manipülasyon’ tartışmalarını da alevlendirir.

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Sözün özü, finans kurumlarını mesleğin etik kodlarına dayalı, daha özenli bir çalışma içerisinde olmaya davet etmek, finans piyasalarının doğalında olan bir süreçtir.

Kerem Alkin’in yazısı