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Yaramazlara biraz batar!

Kerem Alkin: Son çeyrekte toparlanmayı teyit eden veriler geliyor

Türkiye Ekonomisi’nin bitirmekte olduğumuz 2019’un son çeyreğini güçlü bir toparlanma ile tamamlayacağını teyit eden veriler gelmeye devam ediyor. Malum, geride kalan kasım ayının gerek imalat sanayii kapasite kullanım oranı verisi, gerekse de reel kesim güven endeksi ekim ayından başlayan, kasım ayında ise pozitif yöndeki toparlanmanın daha da güçlendiğine işaret eden bir tablo ortaya koymuştu. Yaklaşık 1.5 ay gecikme ile takip ettiğimiz iki veriden birisi olan sektörlerin Ciro Endeksi de, benzer bir toparlanmaya işaret etmekte.

Kerem Alkin’in yazısı

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