Kerem Alkin: Son çeyrekte toparlanmayı teyit eden veriler geliyor

Türkiye Ekonomisi’nin bitirmekte olduğumuz 2019’un son çeyreğini güçlü bir toparlanma ile tamamlayacağını teyit eden veriler gelmeye devam ediyor. Malum, geride kalan kasım ayının gerek imalat sanayii kapasite kullanım oranı verisi, gerekse de reel kesim güven endeksi ekim ayından başlayan, kasım ayında ise pozitif yöndeki toparlanmanın daha da güçlendiğine işaret eden bir tablo ortaya koymuştu. Yaklaşık 1.5 ay gecikme ile takip ettiğimiz iki veriden birisi olan sektörlerin Ciro Endeksi de, benzer bir toparlanmaya işaret etmekte.
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Muş’ta HDP’li başkan ve yardımcılarına gözaltı
Muş’un HDP’li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ile yardımcısı Eylem Saruca, Varto ilçesi Belediye Başkanı HDP’li Ülkü Karaaslan ile Başkan Yardımcısı Mahmut Yalçın haklarındaki ‘terör soruşturması’ kapsamında bu sabah evlerinde gözaltına alındılar.
Kısa vadeli dış borç bir yılda yüzde 3.6 artışla 118 milyar dolara çıktı
Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku, ekim sonu itibariyle 2018 sonuna göre yüzde 3.6 artışla 118 milyar dolar oldu.
Mansur Yavaş: Çiftçiye 400 ton yem bitkisi bedava verilecek
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üretim yapacak çiftçilere 400 ton yem bitkisi tohumunun bedava verileceğini duyurdu.
Anlaşma imzalandı: Google sunucuları 2020’de Türkiye’ye geliyor
Google, sunucularını Türkiye’ye getirmek için Türkiye’nin önemli internet servis sağlayıcılarından olan Türk Telekom ile anlaşma imzaladı. Buna göre 2020’de Türkiye’deki Google internet trafiğinin yüzde 50’si Türkiye’deki sunuculardan yönetilecek.
İmamoğlu’ndan İstanbul ulaşımına yorum: Tam bir ömür törpüsü
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’da ulaşım maalesef hepimiz için çok zorlu bir kişilik sınavı, tam bir ömür törpüsü durumunda” dedi.