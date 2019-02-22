Kerem Alkin: Pahalı dövizle kala kalmış grup ‘çok pişman’

Ekonomi Yönetimi’nin çabalarına ve algısına doğrudan saldırarak, ‘Türkiye IMF’e muhtaç’ propagandasını yürüttüler. Uluslararası derecelendirme kuruluşları ise, Türkiye Ekonomisi’nin değerlendirme not seviyesini hiç bir zaman hak etmediği düzeye indirmek için adeta yarıştılar. Dolar kurunun 7,8, hatta 10 lira olacağına dair ‘vahşi’ iddialara kapılan bir kesim, gözü kara döviz topladı. Bugün, pahalı dövizle kala kalmış grup ‘çok pişman’.
SON HABERLER
Aydınlık yöneticilerine açılan MİT TIR’ları davası düştü
Aydınlık gazetesi yöneticileri hakkında açılan MİT TIR’ları davası süre aşımı nedeniyle düştü. Ancak yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
IŞİD militanı Britanya vatandaşlarına Türkiye gibi ülkeler adres gösterildi
İngiliz Lordlar Kamarası Üyesi ve 2001-2011 yıllarında İngiltere Terör Yasası Bağımsız Değerlendirmecisi olarak görev yapan Alex Carlile, ülkesine dönmek isteyen IŞİD savaşçılarını Türkiye gibi ülkelerdeki konsolosluklara yönlendirdi.
VakıfBank kredi faiz oranlarını düşürdü
Vakıfbank, konut, taşıt ve bireysel ihtiyaç kredi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurdu.
Baykal yedi ay sonra yemin etti
CHP’nin eski genel başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal, TBMM’de milletvekilliği yemini etti.
Mahkeme, akademisyene şehit evi ziyareti yükümlülüğünden vazgeçti
İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi, ‘Barış İçin Akademisyenler’ bildirisine imza attığı için yargılanan akademisyen Gülsün Güvenli’ye verdiği ‘şehit ailesini ziyaret yükümlülüğünü’ savcının itirazını gerekçe göstererek kaldırdı.