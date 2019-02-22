Kerem Alkin: Pahalı dövizle kala kalmış grup ‘çok pişman’

Ekonomi Yönetimi’nin çabalarına ve algısına doğrudan saldırarak, ‘Türkiye IMF’e muhtaç’ propagandasını yürüttüler. Uluslararası derecelendirme kuruluşları ise, Türkiye Ekonomisi’nin değerlendirme not seviyesini hiç bir zaman hak etmediği düzeye indirmek için adeta yarıştılar. Dolar kurunun 7,8, hatta 10 lira olacağına dair ‘vahşi’ iddialara kapılan bir kesim, gözü kara döviz topladı. Bugün, pahalı dövizle kala kalmış grup ‘çok pişman’.

Kerem Alkin’in yazısı