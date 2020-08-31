Kerem Alkin: MB ölçüyü kaçırırsa, büyüme için güçlü beklentiler zedelenir

Tüm bu tablo, bugün açıklanacak olan 2. çeyrek GSYH büyüme oranının yüzde -11’in altında kalması halinde, hayli kuvvetli gelen 3. çeyrek tarım, sanayi ve hizmetler sektörü üretim ve ticari faaliyet sinyalleri nedeniyle, yılı yüzde -1 ile 0,5 arası bir büyüme oranı ile kapatma olasılığımızın hayli güçlü olduğuna işaret ediyor. Bu noktada, TCMB’nin küresel virüs salgınının Türkiye Ekonomisi’ndeki olası negatif etkilerini bertaraf etmek için gerçekleştirdiği parasal genişlemeyi, bugün kademeli olarak azaltma kararı çok hassas bir dengede yönetilmeli.

1990’lı yılların anlayışıyla yetişmiş ve görev yapmış eski merkez bankacı ve hazinecilerin ‘basmakalıp’ yaklaşımları ile, TCMB eğer parasal daralmada ‘ölçüyü’ kaçırırsa, bilhassa 4. çeyrek büyüme için güçlü beklentiler zedelenir. Bu noktayı da bilhassa hatırlatmak istedim.

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Kerem Alkin’in yazısı