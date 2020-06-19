Kerem Alkin: Kovid-19, belirli ülkelere bağımlı olmanın ciddi risk oluşturduğunu kanıtladı

‘Kovid-19’ küresel virüs salgınının doğal olarak, şu ana kadar hep ‘olumsuz’ yönlerini, dünya ekonomisi, küresel ticaret, küresel istihdama yönelik ‘negatif’ etkilerini konuştuk. Kanımca, tüm dünya bu virüsle mücadelenin 2. Fazına geçme sürecindeyken, küresel virüs salgınının tetiklediği kimi ‘olumlu’ gelişmelere de odaklanmamızda yarar var. Bunlardan ilki, ‘küresel tedarik zinciri’nde gözlenecek olan değişim. ‘Kovid19’, hiç tartışmasız, dünyanın önde gelen ülke ve şirketleri için küresel tedarik zincirinde yoğunlaşmanın, belirli ülkelere bağımlı olmanın ne kadar ciddi bir risk oluşturduğunu kanıtladı.

Kerem Alkin’in yazısı