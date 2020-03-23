Kerem Alkin: Kapitalizm, bu krizden tarihi bir ders çıkarmazsa yok olacak

Avrupa Birliği’ne, bu birliğin başat ülkeleri Almanya-Fransa-İtayla üçlüsüne, şapkayı önlerine koyup, ‘vahşi kapitalizm’in dünyaya kaybettirdiklerini sorgulamaları adına ‘ağır bir sorumluluk’ düşüyor. Küresel açlık, küresel göçler, mülteci kampları, bölgesel savaşlar, yiten canlar, küresel salgınlar, aç ve açıkta milyarlarca insan, ‘beslenen’ terör; dünyanın önde gelen devletleri, tarihlerinin en ağır ‘insanlık sınavı’yla karşı karşıyalar.

Küresel virüs salgını, ‘geri dönülmesi imkansız’ şekilde hayatlarımızı değiştirecek. Kapitalizm, bu krizden tarihi bir ders çıkarmazsa, yok olacak. Devletler ve toplumlar ise, bu krizden çıkardıkları derslerle, yepyeni bir gelecek oluşturdukları ölçüde var olacaklar. Türkiye olarak, bu ‘insanlık sınavı’ndan da yine başarıyla çıkacağız.

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Kerem Alkin’in yazısı