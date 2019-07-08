Kerem Alkin: Hükümete kafa tutar şekilde merkez bankası bağımsızlığı anlayışı hiç bir ileri ekonomide yok

Suni gündem oluşturma veya bu tür başlıklardan üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekonomi Yönetimi’ne yönelik ‘muhalefet’, tümüyle bize özgü.

Merkez bankalarının kurumsal özerkliği , hükümetlerce belirlenmiş hedef ve makro politikalara bağlı ‘para politikası araç bağımsızlığı’dır. Ülke vatandaşlarına karşı ağır siyasi sorumluluk taşıyan bir hükümete ‘kafa tutar’ şekilde ‘merkez bankası bağımsızlığı’ anlayışı dünyanın hiç bir ileri ekonomisinde yoktur. Peki, bu yazdıklarıma ‘muhalif’ kanattan, “konunun bu yönü de var” diyen çıkar mı? Cevabına vermeme bilmem gerek var mı?

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Kerem Alkin’in yazısı