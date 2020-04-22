Kerem Alkin: ‘Corona’ endişesi azalana kadar petrolde toparlanma zor

Dolayısıyla, petrolle işi olmayan spekülatörlerin paniği ile, mayıs ayı kontratlarında, tarihte ilk kez petrol fiyatları negatifi gördü. Günlük piyasada petrol fiyatları bundan sonra 20 dolar civarında seyredeceğinden, Çin, Japonya, Güney Kore ve Türkiye gibi petrol ithal eden ülkeler ise, faturalarının azalmasından doğal olarak nemalanacaklar. Koronavirüs salgınıyla ilgili endişeler azalana kadar, petrol fiyatlarındaki toparlanma zor gözüküyor.

Kerem Alkin’in yazısı