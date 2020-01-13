Kerem Alkin: Çevre adına daha tehlikeli olabilecek yeni ‘krizler’ için kapsamlı hazırlıklar yapma vakti

Avustralya’da 10 milyon futbol sahası büyüklüğünde alanı kaplayan ve kıta tarihinin en ürkütücü doğal afeti konumundaki ‘mega yangın’ felaketi, küresel iklim değişikliği başta olmak üzere, yeryüzünün maruz kaldığı tüm doğal afetlere karşı en iddialı ülkelerin dahi ‘kriz yönetimi’nde başarısız kaldıklarını gösterdi.

Bu ‘mega yangın’dan çıkarılacak dersler, ülkelerin temiz su kaynaklarını koruyacak ve geliştirecek çok daha etkili, yoğun tedbirler almaları ve tarıma elverişli toprakların geliştirilmesi. Türkiye, sınırlarını, güvenliğini, ekonomisini ve doğasını korumaya yönelik önemli ‘kriz yönetimi’ başarıları ortaya koydu. Şimdi, çevre adına daha da tehlikeli olabilecek yeni ‘krizler’ için daha kapsamlı hazırlıklar yapmamızın vaktidir.

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Kerem Alkin’in yazısı