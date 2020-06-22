Kerem Alkin: ‘Atlantik ruhu’ yeniden canlandırılacak ise, bunun ‘anahtar’ı Türkiye’dir

‘Yeni Atlantikçiler’ olarak tarif edebileceğimiz ekip, ‘Atlantik Ruhu’nu yeniden canlandırmak ve ‘1947 Perspektifi’nden uzaklaşma eğilimindeki her İttifak üyesi ülke ve siyasi liderle ciddi bir ‘kavga’ yürütmeye kararlı gözüküyorlar. Bu nedenle, ABD’nin Almanya ve Fransa ile artan ‘gerilim’i, Trump ile Macron ve Merkel arasında artan ‘stres’ iyi okunmalı. Bu noktada, ‘Yeni Atlantikçiler’ ve Trump Yönetimi, eğer ‘Atlantik Ruhu’nu yeniden ayağa kaldırmak konusunda kararlı iseler, ‘stratejik’ olmayı geçtim, en ‘vazgeçilmez ortağın’ Türkiye olduğunun ciddi manada farkındalar. Çünkü, Orta Asya’dan Balkanlar’a, Kızıldeniz’den Kuzey Denizi’ne, ‘Atlantik Ruhu’ yeniden canlandırılacak ise, bunun ‘anahtar‘ı Türkiye’dir.

Kerem Alkin’in yazısı