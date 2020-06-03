Kerem Alkin: Albayrak büyük bir ‘zihinsel dönüşüm’e imza atıyor

Hem kamu bankalarımızın, hem de kamu katılım finans kuruluşlarının 4 yeni ‘talep destek paketleri’, hane halkının satın alma gücünü destekleyerek, talebin canlandırılmasını ve hane halkının satın alma gücü üzerinden ‘yerli üretim’in desteklenmesini hedefliyor. Bakan Albayrak, Hazine ve Maliye’nin başına geldiği günden beri, büyük bir ‘zihinsel dönüşüm’e imza atıyor ve Türkiye Ekonomisi’nin ‘manevra alanı’nı, ‘bağışıklık sistemi‘ni güçlendiriyor. 5 yıl sonra geriye baktığımızda, bu ‘zihinsel dönüşüm’ün Türkiye Ekonomisi’ne kazandırdıklarını bir başka idrak edeceğiz.
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‘Corona’ önlemleri | Meclis 48 gün sonra yeniden mesaiye başladı
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | ABD’de can kaybı 704 artışla 106 bin 945’e çıktı
Dünyadan corona haberleri…
‘Corona’ gazetecileri de vurdu: Salgında 117 basın emekçisi hayatını kaybetti
Gazeteciler, sahada çalışırken virüsle burun buruna olan, sokağa çıkma yasağı olsa da dışarı çıkan bir meslek grubunun üyeleri. İsviçre’deki Press Emblem Campaign’in ‘tahminine’ göre salgın süresince 31 ülkede 117 gazeteci hayatını kaybetti.
Avrupa Komisyonu: Türkiye fonlardan yararlanmaya devam edecek
Avrupa Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Avrupa Birliği’nin aday ülkeler için yürüttüğü ‘Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (IPA) 2021-2027 yıllarını kapsayan üçüncü dönemine Türkiye’nin dahil olduğunu söyledi.
Rusya: İkinci parti S-400 teslimatında Ankara’nın kararını bekliyoruz
Rusya’nın askeri-teknik işbirliğinden sorumlu federal servisinin başkanı Dimitri Şugayev, Türkiye’ye ikinci parti S-400 savunma sistemi teslimi görüşmelerinde ilerleme sağlandığını, şu anda Ankara’nın nihai kararının beklendiğini söyledi.