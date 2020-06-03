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Yaramazlara biraz batar!

Kerem Alkin: Albayrak büyük bir ‘zihinsel dönüşüm’e imza atıyor

Hem kamu bankalarımızın, hem de kamu katılım finans kuruluşlarının 4 yeni ‘talep destek paketleri’, hane halkının satın alma gücünü destekleyerek, talebin canlandırılmasını ve hane halkının satın alma gücü üzerinden ‘yerli üretim’in desteklenmesini hedefliyor. Bakan Albayrak, Hazine ve Maliye’nin başına geldiği günden beri, büyük bir ‘zihinsel dönüşüm’e imza atıyor ve Türkiye Ekonomisi’nin ‘manevra alanı’nı, ‘bağışıklık sistemi‘ni güçlendiriyor. 5 yıl sonra geriye baktığımızda, bu ‘zihinsel dönüşüm’ün Türkiye Ekonomisi’ne kazandırdıklarını bir başka idrak edeceğiz.

Kerem Alkin’in yazısı

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