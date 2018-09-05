Kerem Alkin: 2001 krizinden bu yana ilk kez maliyet enflasyonu yüzde 30’ların üzerini gördü

2001 Krizi’nden bu yana ilk kez, Türkiye’de maliyet enflasyonu yüzde 30’ların üzerini gördü. Maliyet enflasyonunun geldiği seviye, Bakan Albayrak’ın ifade ettiği gibi, ‘enflasyonla topyekun mücadeleyi’ gerektiriyor.

Maliyet enflasyonuyla mücadelenin özünü ise, Türkiye Ekonomisi’nde mal ve hizmet üretim maliyetlerini azaltacak tedbirler, adımlar oluşturmakta.

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Buna göre, hammadde, işgücü, enerji, finansman ve ar-ge maliyetlerini azaltacak geniş kapsamlı bir tedbirler paketinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu da, son bir yıldır kaleme aldığımız yazılarda belirttiğimiz üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın orkestrasyonunda,TCMB’nin de ötesinde, ekonomi yönetimindeki tüm bakanlık ve kurumların birlikte oluşturup, senkronize edip, birlikte yürütecekleri bir politika setini gerektirmekte.

Bir tarafta verimliliği özendirecek bir çok teşvik, düzenleme ve uygulama hayata geçirilmeli; bir tarafta kamu tarafından yönetilen ve yönlendirilen fiyatlara istikrar kazandıracak tedbirlerin alınması gerekiyor.

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Kerem Alkin’in yazısı