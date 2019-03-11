Kerem Alkin: 2. nesil reformlar başlıyor

2. ve 3. nesil reformların yakın zamanda hayatageçirilmesi elzem olan bir kaç tanesine değinmek gerekirse, biri reel sektörün küresel rekabetteki konumunu güçlendirecek ‘yatırımcı ve üreticidostu vergi reformu’ ve reel sektöre alternatif, ucuz ve uzun vadeli finansman olanağı sağlayacak yeni bir ‘sermayepiyasası mimarisi’ sayılabilir.

Hiç kuşkusuz, bu başlıklarla elbette bağlantılı olarak, en kısa sürede ‘İstanbul UluslararasıBölgesel Finans Merkezi’ projesinin tüm kurumlarıyla, tüm ekosistemi oluşturmuş bir şekilde hayat bulması. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteğiyle, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) geçen perşembe Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirdiği buluşma bu açıdan anlamlıydı.

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Kerem Alkin’in yazısı