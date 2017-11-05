Kenyalı devlet yetkilisi: Aslanların eşcinsel ilişkisi, eşcinsel ziyaretçilerin suçu

Kenya’daki Masai Mala Ulusal Parkı’nda görevli doktor bir devlet yetkilisi, iki erkek aslanın eşcinsel ilişkisinin, parka gelen eşcinsel ziyaretçilerin suçu olduğunu söyledi.

Kenya Film Sınıflandırma Kurulu’nun (KFCB) başkanlığını yürüten Ezekiel Mutua adlı doktor, bilim insanlarının aslanların ‘eşcinsel ilişkiye girme sebeplerini’ araştırıp öğrenmesini ve bu süre boyunca aslanların ayrı bir yerde tutulmalarını talep etti.

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Mutua, büyük yelelerine rağmen aslanların gerçekten erkek olup olmadıklarının araştırılmasını da istedi.

DHA’nın aktardığına göre yerel basına konuşan Mutua, “Bu hayvanların rehberliğe ihtiyacı var. Yüksek bir ihtimalle parkı ziyaret eden eşcinsel insanların davranışlarından etkilendiler. Bir yerlerden bu tarz bir davranış görüp taklit etmiş olabilirler ya da bu tamamen şeytansı bir olay çünkü hayvanlar film izlemiyor” dedi.

Kenya’da ‘yasadışı eşcinsel aktiviteler’de bulunanlara 14 yıla kadar hapis cezası veriliyor.