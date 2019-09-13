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Yaramazlara biraz batar!

Kenya’dan Rastafaryanizm kararı: Diğer dinler gibi değerlendirilmeli

Rasta saçını kesmediği için okuldan uzaklaştırılan öğrencinin ailesinin açtığı davada Kenya Yüksek Mahkemesi öğrenciyi haklı bularak Rastafaryanizmin diğer dinler gibi değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi.

Fotoğraf: Reuters

Öğrencinin ‘eğitim hakkı’ ve ‘inanç özgürlüğü’nün engellendiğine hükmeden mahkeme, dini nedenlerle saçını kesmek istemeyen bir öğrencinin buna zorlanmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

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Rastafaryanizmin de diğer dinler gibi değerlendirilmesi gerektiğini belirten hakim Chacha Mwita, ‘rastaları olan öğrencileri dinlerine aykırı şekilde saçlarını tıraş etmeye zorlamanın yanlış olduğu‘nu savundu.

Rastafaryanlar zencilerin Afrika’ya dönmesini savunan Jamaikalı aktivist Marcus Garvey’in peygamber, eski Etiyopya imparatoru Haile Selassie’nin mesih olduğuna inanıyor.

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İmamoğlu’ndan, ilçe belediye başkanlarına ‘ortak masa’ önerisi

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İmamoğlu Beştepe toplantısına katılan kayyımları eleştirdi: Seçilenler olabilirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz Ağustos ayında otopark işletmesi İSPARK’a, 9 Eylül’de de otogar faaliyetleri İBB’ye devredilen Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda incelemelerde bulundu. İncelemeleri sonrası soruları yanıtlayan İmamoğlu, Beştepe’deki belediye başkanları toplantısına, Diyarbakır, Mardin ve Van’a atanan kayyımların katılmasını eleştirerek, “Elbette daha iyi olabilirdi. Sadece tümüyle seçilmiş belediye başkanları orada olabilirdi” dedi.

Demirtaş: PKK, Diyarbakır HDP önündeki ailelerin çağrısına cevap vermeli

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