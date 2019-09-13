Kenya’dan Rastafaryanizm kararı: Diğer dinler gibi değerlendirilmeli

Rasta saçını kesmediği için okuldan uzaklaştırılan öğrencinin ailesinin açtığı davada Kenya Yüksek Mahkemesi öğrenciyi haklı bularak Rastafaryanizmin diğer dinler gibi değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi.

Fotoğraf: Reuters

Öğrencinin ‘eğitim hakkı’ ve ‘inanç özgürlüğü’nün engellendiğine hükmeden mahkeme, dini nedenlerle saçını kesmek istemeyen bir öğrencinin buna zorlanmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

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Rastafaryanizmin de diğer dinler gibi değerlendirilmesi gerektiğini belirten hakim Chacha Mwita, ‘rastaları olan öğrencileri dinlerine aykırı şekilde saçlarını tıraş etmeye zorlamanın yanlış olduğu‘nu savundu.

Rastafaryanlar zencilerin Afrika’ya dönmesini savunan Jamaikalı aktivist Marcus Garvey’in peygamber, eski Etiyopya imparatoru Haile Selassie’nin mesih olduğuna inanıyor.