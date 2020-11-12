Kenya başkanı asırlık ağacı yol yapımı için kesilmekten kurtardı

Kenya’da başkent Nairobi’de otoyol yapımı için kesilmesi planlanan 100 yıllık incir ağacını Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta çıkardığı kararnameyle kurtardı.

Fotoğraf: Reuters

Çinli bir kurum tarafından yapılacak dört şeritli otoyolun güzergahında yer aldığı için kesilmesi gündeme gelen asırlık ağacı kurtarmak içi çevre aktivistleri bir süredir kampanya düzenliyordu.

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Devlet başkanının aldığı kararda dört katlı bina yüksekliğindeki ağaç ‘Kenya’nın kültürel ve ekolojik yol göstericisi’ olarak nitelendirildi.

Ağaçla ilgili çıkan koruma kararının ardından yolun geçeceği güzergahın yeniden çizileceği belirtildi.