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Yaramazlara biraz batar!

Kenya başkanı asırlık ağacı yol yapımı için kesilmekten kurtardı

Kenya’da başkent Nairobi’de otoyol yapımı için kesilmesi planlanan 100 yıllık incir ağacını Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta çıkardığı kararnameyle kurtardı.

Fotoğraf: Reuters

Çinli bir kurum tarafından yapılacak dört şeritli otoyolun güzergahında yer aldığı için kesilmesi gündeme gelen asırlık ağacı kurtarmak içi çevre aktivistleri bir süredir kampanya düzenliyordu.

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Devlet başkanının aldığı kararda dört katlı bina yüksekliğindeki ağaç ‘Kenya’nın kültürel ve ekolojik yol göstericisi’ olarak nitelendirildi.

Ağaçla ilgili çıkan koruma kararının ardından yolun geçeceği güzergahın yeniden çizileceği belirtildi.

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