Kentsel dönüşümün merkezi Fikirtepe’de site sakinleri isyanda

İstanbul’un Kadıköy ilçesinin Fikirtepe semtinde bulunan bir sitede yedi gündür elektrik kesintisi yaşandığını ve musluklardan pis su aktığını iddia eden site sakinleri yetkililerden yardım istedi.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Yaklaşık 10 yıl önce başlayan kentsel dönüşüm furyasının merkezi Fikirtepe’de bin 380 daire ve üç bloktan oluşan bir sitede yaşayanlar yedi gündür elektriklerinin kesik olduğunu iddia ederek site önünde eylem yaptı.

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Buzdolabındaki gıdaların ve elektronik eşyalarının bozulduğunu ifade eden site sakinleri, yaşananlara isyan etti. Olay yerine polis gelirken vatandaşlar, site yönetiminin kendileriyle ilgilenmediğini söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

‘Bütün malzememiz bozuldu’

Site sakini Doğukan Deveci şunları söyledi: “Biz yaklaşık üç seneden beri bu sitede yaşıyoruz. Sorunlarımız hiç azalmadan devam ediyor. Şantiye elektriğini yüksek ödememize rağmen bizim bir haftadır elektriğimiz kesik. Sürekli olarak jeneratör çalışıyor. Jeneratör de belirli periyotlarla çok ısındığı için durduruluyor. Bütün buzdolabındaki malzemelerimiz bozuldu. Bazı arkadaşlarımızın elektronik eşyaları bozuldu. Karşımızda hiçbir muhatap bulamıyoruz. Çok sıkıntıdayız.”

‘Üç senedir iskan alınamıyor’

Fotoğraf: DHA

Deveci şöyle devam etti: “Bu binaya üç senedir iskan alınamıyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkililere sesleniyoruz bizi bu durumdan kurtarsınlar. Yönetime gidiyoruz hep yuvarlak yuvarlak cevaplarla geri döndürülüyoruz. Aidat ödemeyenler var deniyor. Aidat ödemeyenlerin durumu bizimle alakalı değil. Bu bir hukuki süreç. Eğer aidatı birilerinden alamıyorsanız bunu mahkemelerde tahsil edersiniz. Siz aidat ödeyen kişilerin de elektriğini aidat ödemeyen kişiler yüzünden kesemezsiniz. Kaldı ki pandemi sürecindeyiz. Elektrikler kesildiği zaman sular da kesiliyor. Asansörler çalışmıyor. Yukarı çıkıyor elimizi yıkayamıyoruz. Bu süreci nasıl geçireceğimiz konusunda bir yanıt bulamıyoruz.”

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İki yıldır sitede kiracı olarak yaşayan Sercan Sağıroğlu, şöyle konuştu: “Bu problem siteye taşındığım günden beri sürekli olan bir problem. Sürekli bir elektrik kesintisi, su kesintisi yaşanıyordu. Biz bunu yönetimle defalarca konuşmaya çalıştık ama her defasında bahanelerle karşılaştık. Sürekli suçlar ödemeyen kişilere atıldı. Ben aidatımı bu zamana kadar hiç aksatmadım. Bunu ben çekmek zorunda değilim.“

Sağıroğlu şöyle devam etti: “Üç-dört yıldan beri iskan alınamayan bir bina. Pandemi sürecinde sularımız çok pis akıyor. İşten yorgun geliyoruz evde elektrik sıkıntısı çekiyoruz. Gece mesaj attılar. Gece 01:00 ile 05:00 arası elektrik kesileceğini söylediler. Yaşlı insanlar olabilir. Hasta insanlar olabilir. Burası 24 katlı bir bina. Buzdolabındaki gıdaların da bozulmasına neden olacak. Binada bin 380 daire var. Site üç bloktan oluşuyor ve üç blokta sadece jeneratörden besleniyor.”