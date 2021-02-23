Kentsel dönüşüm başlayınca oraya 40 yıl önce buldukları top mermisini gömdüklerini söylediler; imha edildi

Malatya’da kentsel dönüşüm ve dere ıslah çalışması yapan ekiplerin, 40 yıl önce o bölgeye top mermisi gömdüğünü söyleyen kişilerin ihbarıyla yaptığı kazıda bulduğu mühimmat imha edildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Battalgazi ilçesi Şehit Fevzi Mahallesi’nde ikamet eden bazı kişiler, ekiplere, çalışma yapılan yere çocukken arkadaşlarıyla buldukları top mermisini gömdüklerini söyledi.

Reklam

Bunun üzerine polise haber veren ve gösterilen yeri kazan ekipler, top mermisini çıkardı.

Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak kontrollü şekilde top mermisini fünyeyle patlattı.

Bilal Ekici (52), 40 yıl önce arkadaşlarıyla su değirmeninin çevresinde top mermisi bulduklarını ve bununla oynadıklarını anlatarak şunları söyledi:

Reklam

“Top mermisini yuvarlıyorduk, büyüklerimiz görünce bize bunun bomba olduğunu söyledi ve bizi azarladı. Beş arkadaş, ölen güvercin ve kedilerimizi gömdüğümüz hayvan mezarlığımıza gömdük. Mahalle kentsel dönüşüme girince risk oluşturur diye bilgi verdik. Polis ekipleri geldi, yer tespitinde bulunduk. Biz 50 santimetre dedik ancak 1.5 metre derinlikte bulundu. 25-30 kilogramlık bir mühimmattı, şiddetli bir patlama oldu.”

Mehmet Ekici ise (48) iş makinelerinin bölgede çalışma yaptığını görünce top mermisini hatırladıklarını ve yetkililere haber verdiklerini, kazasız belasız merminin imha edildiğini ifade etti.